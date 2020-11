Van pioniers naar doelwit: is er nog toekomst voor het Dolfinarium?

Dolfijnen en zeeleeuwen die leven in kleine bassins en circustrucs opvoeren tijdens shows met veel licht en geluid. Het Dolfinarium in Harderwijk voldoet niet meer aan Europese regels. Tegelijk dalen de bezoekersaantallen en is het park mikpunt van dierenactivisten. Is er nog toekomst voor het dolfinarium?

Het is midden jaren 90 als dierverzorger Bert van Santen door toenmalig Dolfinarium-directeur Ruud de Clercq naar Vancouver Island in Canada wordt gestuurd. Zijn bestemming? Het reservaat van de Kwakwaka’wakw indianen, een inheemse stam die volledig in harmonie leeft met de natuur.



De Clercq droomt van een nieuw dolfijnenverblijf dat de natuurlijke leefomgeving van de zeezoogdieren zo dicht mogelijk benadert. Hij is ervan overtuigd dat bezoekers massaal in de rij zullen staan voor een bassin dat de dieren toont in hun natuurlijke habitat.



En dus stuurt hij vier medewerkers op missie naar de Kwakwaka’wakw. ,,We moesten ons onderdompelen in de levenswijze van deze indianen en zo veel mogelijk van hen leren”, vertelt Van Santen (53), die van 1987 tot 2012 bij het Dolfinarium werkte. ,,Onze ervaringen vormden de basis voor de nieuw te bouwen Lagune.”

Natuurlijke baai

De Clercq - eerder directeur van de Efteling - ziet kans om zijn droom te verwezenlijken. In het najaar van 1996 gaat de schop de grond in en een half jaar later opent de Lagune. Een kolossale investering van 25 miljoen gulden, maar het resultaat mag er zijn. Een natuurlijke baai met 15 miljoen liter Noordzeewater waarin naast dolfijnen ook zeeleeuwen en verschillende kleine vissoorten rondzwemmen. ,,Een wereldprimeur”, verklaart De Clercq vol trots tijdens de feestelijke opening.

Volledig scherm De Lagune werd in juni 1997 feestelijk geopend met een speciale ceremonie van de Canadese Kwakwaka’wakw indianen. De levenswijze van deze inheemse stam vormde de inspiratie voor het nieuwe dierenverblijf in het Dolfinarium. © Ruben Schipper

De Lagune is de vervolmaking van De Clercq’s visie. Hij gelooft dat een ecologisch verantwoorde koers dé manier is om de aandacht van het publiek vast te houden. Krappe verblijven, waarin de dieren op een kluitje zitten en kunstjes doen, behoren wat hem betreft tot het verleden.



Hij krijgt gelijk. Rond de eeuwwisseling trekt het Dolfinarium jaarlijks ruim één miljoen bezoekers, aantallen die het park sinds de jaren 70 niet meer heeft gehaald. ,,Ik was oprecht trots dat ik onderdeel was van de Dolfinarium-familie”, herinnert Van Santen zich. ,,Ik vond het geweldig dat onze dieren rond konden zwemmen in zo’n groot en natuurlijk verblijf. We waren pioniers in de dierentuinwereld.”