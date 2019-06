Van schaamte tijdens de eerste taalles naar een nieuwe liefde via Facebook; Theo(42) uit Harderwijk leert lezen en schrijven van juf Goke

De Tweede Kamer besprak donderdag een plan van aanpak voor het terugdringen van het aantal laaggeletterden in Nederland. Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer kampten in 2016 2,5 miljoen Nederlanders met taalproblemen. Om die groep te helpen, trekt het kabinet de komende vier jaar 425 miljoen euro uit. Dat dat nodig is, bleek deze week nog uit een studie in opdracht van de stichting Lezen & Schrijven. Mensen met weinig taalkennis is riskant op het werk. In sommige sectoren kan een derde van het personeel amper lezen of schrijven. Daardoor wordt het risico op bedrijfsongevallen groter, gaat de productie omlaag en worden er meer fouten gemaakt.