Van Schaik (Harderwijk) ondertekent petitie mensenrechten in paspoort

Als derde burgemeester in Nederland heeft Harm-Jan van Schaik in Harderwijk deze week de petitie ondertekend van het Humanistisch Verbond om mensenrechten in het paspoort te krijgen.

Daarmee volgt hij burgemeester Jan van Zanen van Utrecht op, die als eerste burgemeester de petitie ondertekende en burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht.

De petitie is een initiatief van het Humanistisch Verbond. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd opgesteld in 1948, nu zeventig jaar geleden.

Volgens het verbond is het een goede gelegenheid om die rechten van vrijheid en gelijkheid een plek te geven in het paspoort. 'Zo laten we zien dat onze identiteit als Nederlander samen gaat met het besef dat ieder mens uniek en waardig is', stelt het verbond in een persbericht.

Levendig

In het persbericht zegt Van Schaik zich als burgemeester van Harderwijk achter de actie te scharen omdat 'het belangrijk is om datgene wat 70 jaar geleden op papier is gezet, levendig te houden en uit te blijven dragen. De campagne is een goede herinnering aan waarom destijds de verklaring is opgesteld en hoe we er anno 2018 vorm aan kunnen geven in ons eigen leven. Want mensenrechten zijn nooit vanzelfsprekend.'

De petitie wordt op 10 december aan de Tweede Kamer overhandigd en wordt ook ondersteund door onder meer Ernst Hirsch Ballin en Job Cohen.

Lezing