Van wijn tot afwas, Lotte uit Harderwijk verzorgt samen met privékok complete thuisdiners

Patiënten­stop St Jansdal verontrust gezond­heids-economen: ‘Ik sluit niet uit dat mensen in ambulances gaan overlijden’

1 januari De patiëntenstop in het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk was uitzonderlijk en is mogelijk een voorbode van meer ernstige berichten. Gezondheidseconoom Guus Schrijvers: ,,Ik sluit niet uit dat er mensen in ambulances gaan overlijden, puur omdat er geen plek meer in een ziekenhuis is.”