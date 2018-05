Vanavond geen vierdaagse in Ermelo en Harderwijk door dreigend noodweer

De tweede avond van de wandelvierdaagse in Ermelo en Harderwijk gaat niet door. De organisaties in beide plaatsen vinden het niet verantwoord de lopers op pad te sturen.

Vanaf halverwege de middag is er code oranje van kracht voor onder andere de provincie Gelderland vanwege zware onweersbuien. Het KNMI verwacht bij deze buien plaatselijk zeer veel regen en wateroverlast. Ook is er zeer lokaal kans op zware windstoten van 75 kilometer per uur en hagelstenen van ongeveer twee centimeter.

Veiligheid staat voor ons voorop, meldt de organisatie in Ermelo op de eigen Facebookpagina. Afgezien van het feit dat er onweer op komst is, is het niet verantwoord gezien de temperatuur (over de 30 graden) en benauwdheid om het door te laten gaan, staat op de pagina van avondvierdaagse Harderwijk.

Woensdagavond lijkt het weer vooralsnog beter te zijn. Maar dan is er weer iets anders aan de hand. In verband met de schoolstaking is een aantal scholen in de regio woensdag dicht en wordt er geen les gegeven. Een aantal scholen heeft ook aangegeven daarom niet mee te lopen met de vierdaagse.