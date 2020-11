Veel belangstelling voor laagdrempelige plek om te praten over gedachten van zelfdoding in Harderwijk

Vier nieuwe robots op Landstede in Harderwijk stomen mbo’ers klaar voor de toekomst

11 november Door de komst van vier robotarmen kunnen studenten van de techniekopleiding van Landstede in Harderwijk nu eindelijk een volwaardige module industriële robotica volgen. Behalve Landstede bieden alleen het Deltion College in Zwolle en twee scholen in Eindhoven een opleiding in robottechniek.