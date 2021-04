Veel blije gezichten in Harderwijkse binnenstad: ‘Heerlijk om onze gasten weer te zien’

Op het terras van strandtent Walhalla doen Natasja Hilkman en Angelique Platier zich te goed aan een ijsthee en een wit wijntje. ,,Hier hebben we echt naar uitgekeken’’, zeggen de Harderwijkse vrouwen. ,,We begonnen vanmiddag in de tuin en besloten vervolgens een kijkje te nemen in de binnenstad, in de verwachting dat alle terrassen vol zouden zitten. Maar gelukkig was er nog voldoende plek.’’