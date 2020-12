Veelpleger (31) uit Harderwijk kijkt tegen zeven dagvaardingen aan: ‘Hij verdient hulp in plaats van celstraf’

Als de straat hoger ligt dan je voordeur, wie houdt dan het regenwater buiten in Harderwijk?

30 november Een zandpaal in de tuin, of een aardbeving. Bewoners van nieuwbouwwijk Harderweide in Harderwijk mogen kiezen welke oplossing zij willen voor de wateroverlast in hun tuin en kruipruimtes. Als het meezit is het leed dan voor het eind van dit jaar geleden. Maar wie gaat dat betalen?