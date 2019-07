Veertien kandidaten voor kindercollege Harderwijk

De veertien kandidaten kregen woensdag een rondleiding in het Huis van de Stad door wethouder Jeroen de Jong en een interactieve training, waarbij De Jong en Ben Nitrauw van organisatiebureau In Gesprek hen van alles vertelden en vragen beantwoordden. Wat kun je verwachten als burgemeester of wethouder? Hoe is het om in de schijnwerpers te staan en hoe ga je om met moeilijke vragen?

Verschil

Ook gaf de wethouder tips als ‘blijf vooral jezelf’ en ‘durf af en toe buiten de lijntjes te kleuren’, want dan kan je het verschil maken als kinderwethouder en kinderburgemeester. Bij wijze van praktijkvoorbeeld bogen de kinderen zich onder andere over een verkeerssituatie in Harderwijk.

Opmerkingen die werden genoteerd: ‘Ik ga deze stad nog fantastischer maken’, ‘Ik ben blij dat ik hier vandaag mocht zijn samen met de andere kinderen’ en ‘Ik ben goed voorbereid voor vrijdag'.

Vakjury

Die vrijdag is volgende week, 12 juli. Dan presenteren de kinderen zich aan een vakjury, bestaande uit een raadslid, de burgemeester, de wethouder onderwijs, een betrokken inwoner en een leerkracht van een basisschool. Zij kiezen uit de veertien een kinderburgemeester en een kinderwethouder.

De bedoeling is dat het kindercollege in oktober wordt geïnstalleerd. De ambtsketen voor de eerste kinderburgemeester wordt ontworpen door andere kinderen uit de gemeente.

Zeven ontwerpen

Op de ketting is plek voor zeven ontwerpen die te maken hebben met Harderwijk. Kinderen kunnen tot 18 juli hun tekening inleveren via burgerschap@harderwijk.nl. Meer informatie over de tekenwedstrijd is te vinden op onlinestadsgesprek.harderwijk.nl

Volledig scherm In de raadszaal werd al druk gediscussieerd over een aantal zaken, waaronder een verkeerssituatie in Harderwijk. © Gemeente Harderwijk