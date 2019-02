Veluwe Duurzaam in Harderwijkse bushokjes

Het kan gaan om zaken als energiebesparing, regenwateropvang, duurzaam vervoer en recycling. Vragen als hoe verduurzaam je je woning, welke isolatie is geschikt of is er voorbeeldwoning in de buurt worden beantwoordt.

Een aantal inwoners van Harderwijk met een droom of een tip voor een duurzaam Harderwijk doen actief mee, meldt Veluwe Duurzaam in een persbericht. Zij zijn te zien in bushokjes, op het station en in de supermarkt. Zo is er het stel Jaïr en Joanne (zie foto) uit de wijk Zeebuurt. Zij zijn volop aan de slag met hun woning.