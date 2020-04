Veluwe en Flevoland eren helden in de zorg

Bij supermarkten in de regio liggen de A-drietjes klaar en iedereen kan ze meenemen om thuis voor het raam te hangen. Het is een initiatief van de Stichting Vrienden van het St Jansdal, in eerste instantie voor het personeel in het ziekenhuis in Harderwijk, maar zeker ook bedoeld voor al die mensen die zich inzetten voor de zorg, thuis en en in instellingen, zegt Eddy Vlijm.

In de appgroep

De directeur van het bedrijf Hellebrekers in Nunspeet is voorzitter van de stichting. ,,In de appgroep van het bestuur kwam het spontaan als idee naar boven. Het is een manier om al die medewerkers en vrijwilligers die er elke dag weer voor ons zijn een steuntje in de rug te geven.’’

Volledig scherm De poster die bij de supermarkten in de regio te vinden is. © Vrienden van St Jansdal

Want iedereen weet dat ze het zwaar hebben, zegt Vlijm. ,,We vragen nogal wat van de zorg. Met die posters die ze onderweg achter de ramen bij de huizen zien, hopen we ze een beetje extra energie te geven om het vol te houden. En dan niet eenmalig. De posters kunnen immers langer blijven hangen.’’

Enthousiast

Er zijn 15.000 posters gedrukt, met de tekst ‘Jullie zijn onze helden’ en ‘bedankt dat jullie voor ons zorgen’. Dezer dagen zijn en worden ze afgeleverd bij supermarkten in de regio. ,,Dat is zo mooi, de supermarkten werken allemaal enthousiast mee.’’

Jan Daamen, eigenaar van twee Jumbo's in Harderwijk: ,,Wij ondersteunen deze actie omdat een veel respect hebben voor de uitzonderlijke inspanning onder de huidige zware omstandigheden die door alle zorgmedewerkers wordt geleverd.’’

De Stichting Vrienden van het St Jansdal zet zich al jaren in voor het ‘veraangenamen van een verblijf in het ziekenhuis’, zoals Vlijm het omschrijft. ,,Maar voor projecten in het ziekenhuis is nu geen tijd. Het is nu tijd, meent de voorzitter, om voluit en massaal waardering uit te spreken voor de mensen in de zorg. ,,Prachtig om te zien dat het zo wordt opgepakt in de regio.’’

Onder andere in Nunspeet worden groot formaat posters ook langs de weg geplaatst.