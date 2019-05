Veluwe staat stil bij de oorlogsslachtoffers

Indrukwekkend op de begraafplaats Oostergaarde in Harderwijk is de manier waarop de slachtoffers een gezicht krijgen tijdens de dodenherdenking; bij de graven van verzetsmensen en militairen die in de oorlog om het leven kwamen staan jongeren met foto's. Af en toe buigt iemand iets naar voren om wat beter te kijken.

Na de taptoe en het Wilhelmus spreekt burgemeester Harm-Jan van Schaik over vrijheid en keuzes. Hij vertelt over Leonard Wardorf, een joods Amerikaanse piloot die in Harderwijk begraven ligt, net als de vier mannen die bij hem in het vliegtuig zaten toen ze bij Doornspijk uit de lucht werden geschoten.

Van Schaik vertelt ook over Jaap Migchelsen. Als directeur van het Agentschap der Arbeidsbemiddeling wist hij in de Tweede Wereldoorlog de tewerkstelling in Duitsland voor vele Harderwijkers en Hierdenaren te voorkomen door keuringskaarten te vervalsen. Zijn sabotage bleef uiteindelijk niet onopgemerkt en in januari 1945 werd hij opgepakt door de Duitsers. Via Kamp Amersfoort kwam hij terecht in concentratiekamp Neuengamme. Na de oorlog keerde hij terug naar Harderwijk, vertelt Van Schaik. ,,Op 1 september 1945 gaat hij weer aan het werk. Voortaan in vrijheid.’’

Hij zegt veel respect te hebben voor beiden, voor de keuzes die zij maakten. ,,Wat zou ik hebben gedaan als ik in hun schoenen stond?’’

Burgemeester Harm-Jan van Schaik sprak over vrijheid en keuzes maken. Naast hem staan jongeren met foto's van om het leven gekomen militairen en verzetsmensen.

Doodsangsten

Ook in Ermelo ging het om vrijheid en keuzes maken. Voorafgaande aan de plechtigheden bij het oorlogsmonument aan de Horsterweg in Ermelo vertelde Zakaria Kurdi over zijn vlucht vier jaar geleden uit Syrië, waar alle vrijheid hem en zijn gezin werd ontnomen.

,,Het was een verschrikkelijke en vreselijke reis vol van doodsangsten’’, zei hij. Via Turkije en Griekenland kwam hij en zijn zoon Fadi in Nederland terecht. ,,Terwijl ik in het AZC was stierf onze dochter Valentina van 26 jaar. Door de oorlog kon ik niet bij de begrafenis aanwezig zijn.’’ Zijn vrouw kwam een jaar later legaal naar Nederland.

Dat in Nederland zo wordt stilgestaan bij oorlog vindt hij heel bijzonder, ,,dat iedereen dat zo mag en kan gedenken, in alle vrijheid.’’

In Zeewolde ging de stille tocht van het plein De Verbeelding naar de Algemene Begraafplaats onder begeleiding van de slagwerkers van Muziekshowkorps Blue Seals. Daar werden de plechtigheden afgesloten met het leggen van kransen en bloemen.

Bevrijdingsvuur

In Putten liepen honderden mensen mee in de stille tocht van de gereformeerde kerk naar de Oude Algemene Begraafplaats. Na de twee minuten stilte legde burgemeester Henk Lambooij namens het gemeentebestuur een krans.