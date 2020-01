Veluwe zet in 2020 vol in op windmolens en zonneparken

Het gaat in elk geval een duurzaam jaartje worden. Met het klimaatakkoord in het achterhoofd zijn in alle vier de gemeentes grootse plannen ontvouwd voor opwekking van schone energie, Zeewolde voorop. Windpark Zeewolde begint in 2020 met de bouw van 91 nieuwe windmolens in het buitengebied van de gemeente. Het Windpark moet uiteindelijk 280.000 huishoudens van stroom voorzien.