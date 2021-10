Veluwenaren komen ‘helemaal’ uit de kast via expositie van Harderwijkse fotograaf

Vuurwerkwo­ning Harderwijk gaat drie weken op slot; bewoner op het matje bij burgemees­ter

21 september De woning in Harderwijk waar in het weekend 500 kilogram vuurwerk werd gevonden is vanaf morgen drie weken gesloten, op last van de burgemeester. In een gesprek met de burgemeester heeft de bewoner toegezegd mee te zullen werken aan een preventiecampagne.