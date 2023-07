Veluws Kamerlid wil aanpak knooppunt Hoevelaken terug op de agenda: ‘Ramp voor onze economie’

Na jarenlange strijd gaat streep door omstreden woontoren in Harderwijk: ‘Ik ben gewoon verbijs­terd’

De champagne kan worden ontkurkt in het Waterfront in Harderwijk. Na een lange strijd tussen gemeente en bewoners, is uiteindelijk tóch een streep gezet door de bouw van de parkvilla op de Kop van de Stadswerven. Op die plek zijn nu een parkje met een horecazaak ingetekend. ,,Dit is de beste oplossing voor iedereen, bewoners én stad.’’