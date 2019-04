Veluws wijkje in Harderweide

Basis­school Het Startblok uit Harderwijk wint liedjeswed­strijd Kinderen voor Kinderen

1 april De kinderen van klas 6b van Het Startblok in Harderwijk kunnen hun geluk niet op. Het door de leerlingen geschreven lied ‘Stiekem snoepen’ wordt in oktober in Ahoy Rotterdam door Kinderen voor Kinderen uitgevoerd.