Veluwse basisschoolleerlingen kicken op elektrisch afval tijdens strijd om ticket naar Nemo in Amsterdam

De oude stijltang, elektrische tandenborstel of die dvd-speler die alleen maar blijft hangen. Scholieren uit groep 6, 7 en 8 zitten er om te springen. Tien basisscholen op de Noord-Veluwe doen vier weken lang hun stinkende best zo veel mogelijk afgedankte elektrische apparaten in te zamelen tijdens de E-waste Race.

De inzet van de wedstrijd is een schoolreisje naar wetenschapsmuseum Nemo in Amsterdam. ,,Elk ingezameld apparaat staat voor een hoeveelheid punten. Zo is een kabel tien punten waard en een mobiele telefoon dertig. Op die manier leren de kinderen dat in zo'n telefoon meer waardevolle grondstoffen zitten die kunnen worden hergebruikt", legt Josje van Beusekom van de E-waste Race uit.

Hoewel het uitstapje naar Amsterdam voor de leerlingen misschien het belangrijkste is, is het de organisatie vooral te doen om de jonge deelnemers bewust te laten worden van recyclen. En volgens Van Beusekom helpt de wedstrijd hierbij. ,,Hier is onderzoek naar gedaan door de TU Eindhoven. Een groep 8, die als groep 6 had meegedaan, is vergeleken met een groep 8 die niet had deelgenomen aan de E-waste Race. Het bleek dat de eerste groep bewuster met recyclen bezig was dan de andere.”

Verwondering over goudvoorraad

Dat de informatie uit de gastlessen blijft hangen, blijkt volgens Van Beusekom ook uit de promotie-uitingen van de kinderen. ,,Dat kan met posters zijn of Youtube-filmpjes. Dan zie je dat ze informatie gebruiken die ze in die gastles hebben gekregen.”

Tijdens de gastlessen, , die de aftrap vormen van de race, blijkt dat alle kinderen eigenlijk wel weten wat recyclen is. Van Beusekom: ,,Maar er is ook verwondering. Bijvoorbeeld over het feit dat er over veertig jaar geen goud meer is op de wereld als we deze grondstof niet hergebruiken. Leerlingen vragen zich dan af of zij voor hun kinderen dan geen playstation meer kunnen kopen of dat een gouden ring niet meer mogelijk is.”

Quote Tien kliko's lijkt veel, maar er worden enorme hoeveelhe­den opgehaald Josje van Beusekom, E-waste Race

Op de tien deelnemende scholen komen tien kliko's te staan die wekelijks door de gemeente worden geleegd. ,,Dat lijkt misschien veel, maar er worden ook enorme hoeveelheden opgehaald. Vorig jaar werden in totaal 27.397 apparaten ingeleverd op de Noord-Veluwe. Maar daar kan ook een USB-stick tussen zitten hoor. Om de winnaar te bepalen worden de behaalde punten gedeeld door het aantal leerlingen dat meedoet.”

Apparaten aanmelden op website

Op de Noord-Veluwe gooien de volgende scholen zich in de recyclestrijd: De Schuilplaats (Putten), Valentijn, Wolderweide (beiden Harderwijk), Prins Willem Alexanderschool (Ermelo), De Rank, De Meidoorn (beiden Wezep), Het Octaaf, De Wildemaetschool (beiden Elburg), Ds. A. van Stuijvenbergschool en Immanuël (beiden Nunspeet).