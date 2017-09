Veluwse bestuurders waarschuwen voor vertraging Lelystad Airport

Beer al ruim twee weken vermist, maar er is nieuwe hoop

31 augustus Ruim twee weken zwerft Beer al rond in de omgeving van Staverden, niet ver van haar huis. Na drie zoekacties met speurhonden en vrijwilligers, lokvoer en bewegingscamera's is de schichtige hond nog steeds niet terug bij haar baasjes. Het is frustrerend voor Katherine en haar man Koen. Beer is zo dichtbij en toch zo ver. Vanavond begint weer een zoekactie, want er is nieuwe hoop. De vermiste Berner sennen is gezien toen ze in het buitengebied van Staverden een weg overstak.