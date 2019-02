Veluwse Blues Band na ruim 25 jaar uitgespeeld

Het laatste optreden bij hotel Baars in Harderwijk is geweest en de eigen Bluesbus is al een tijdje verkocht; het einde van de, zeker op de Veluwe, bekende Too Mutz Blues Band is daar. ,,Maar we komen echt nog wel bij elkaar, het zou raar zijn als dat niet zo is. We hebben alleen wat rust”, zegt Henk ten Berge, de zanger van de band, gevat.

Ten Berge en gitarist Jan van der Weijde zitten sinds het allereerste begin bij de band. Een paar maanden later kwam daar bassist Ger Hermans bij. De laatste samenstelling van de groep bestond verder uit gitarist Chris Knieriem en drummer Iwan van den Brink. ,,We gingen altijd voor de Nederlandse blues. Dat is redelijk gelukt”, zegt Ten Berge.

Schilderij

Na verschillende afscheidsconcerten is het klaar. ,,Het einde was mooi. We hebben vele tranen gezien. En dat is begrijpelijk, want we hebben echt een band opgebouwd met de mensen. Dat publiek… dankzij hen hebben we het meer dan 25 jaar volgehouden. Je maakt wel eens wat mee. Dat je moet optreden in een zaal voor zes man. Maar op de Veluwe was het altijd afgeladen vol. Wij zijn het lijstje, zij zijn het schilderij.”

Na zeker 350 optredens, buiten de Veluwe bijvoorbeeld ook in Noorwegen en Frankrijk, is het afgelopen. Volgens Ten Berge vanwege meerdere redenen. ,,Voor mij waren het meer dan 25 fantastische jaren, maar ook lang. Iedereen wordt wat ouder”, zegt de 62-jarige zanger. ,,Daarnaast kom je op een gegeven moment een beetje vast te zitten in de creativiteit. Dan is de uitdaging weg.”

Spijt

Voor een hobbyband, zoals de leden zichzelf noemen, heeft de Too Mutz Blues Band het nodige gepresteerd. ,,De basis is vriendschap en zorg vanuit het werk. Lekker lol maken. We hebben drie cd’s uitgegeven. Dat was fantastisch, een creatief proces. We hebben echter nooit de intentie gehad om professional te worden. We wilden het vooral leuk houden. Mensen zeiden wel eens tegen ons: ‘Je moet er meer werk van maken’. Maar we hebben alles in eigen hand gehouden. Daar heb ik geen spijt van.”

De voormalige kroegeigenaar en zanger woont nu in de Achterhoek en werkt bij ‘s Heeren Loo. ,,Nee, bang voor het zwarte gat ben ik niet. Ik doe nog veel andere dingen. Echt gefundeerde plannen heb ik nog niet, maar dat komt nog wel.”