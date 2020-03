Veluwse jongeren schikken zich in hun lot: voorlopig niet meer samenscholen

Vorige week was de skatebaan aan de Hoofdweg in Harderwijk nog een hotspot voor hangjeugd. Aan het dringende advies om in deze roerige tijden minimaal anderhalve meter afstand te bewaren, hadden de meeste jongeren geen boodschap. Voor burgemeester Harm-Jan van Schaik was dat reden om de Harderwijkse jeugd in een filmpje op het hart te drukken het coronavirus ‘niet te onderschatten’. ,,Chill bij voorkeur online’’, aldus Van Schaik.