Veluwse recreatiegigant VDB Holiday groeit alle kanten op

Toen Gert van den Broek, eigenaar van VDB Holiday, in 2006 het stokje overnam van zijn vader, bezat het bedrijf twee campings: De Driehoek in Ermelo en De Voorst in Kraggenburg. Twaalf jaar later omvat VDB Holiday acht vakantieparken, zeven restaurants, een busmaatschappij, outdoor activiteiten en produceert men chalets op maat. ,,Inmiddels hebben we zo'n 200 man in dienst. In 2006 waren dat er nog geen tien'', lacht Van den Broek. ,,Het is hard gegaan.''