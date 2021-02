Venjamin (7) uit Harderwijk duikt sneeuw in voor zijn zieke neefje: ‘Een legotrein of dagje weg, dat gun ik hem’

Nieuwe vaccinatie­lo­ca­ties in Harderwijk, Zutphen en Lichten­voor­de, mogelijk ook in Kampen

3 februari In de aankomende weken zullen er steeds meer priklocaties openen in Nederland. Ook in Harderwijk, Zutphen en Lichtenvoorde kunnen mensen zich binnenkort in hun woonplaats laten vaccineren. In Kampen liggen er ook plannen op tafel voor een priklocatie.