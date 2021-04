Verboden hamburgerdisco Harderwijk vraagt om onderzoek naar integriteit burgemeester

Hamburger­dis­co­theek in Harderwijk krijgt op eerste avond handhaven­de boa’s op de stoep

27 maart Nog maar nauwelijks was de drive-in hamburgerdisco aan de Baanweg in Harderwijk open of er stonden al twee ambtenaren op de stoep om te vertellen dat deze activiteit echt niet is toegestaan. Toch gooiden de initiatiefnemers de tent open; vrolijke muziek, snackwagen, discoverlichting en zwaaiende handen. ,,We moeten toch wat doen, om te overleven in coronatijd?’’