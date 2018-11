Verdachte opgepakt twee jaar na gewelddadige overval op echtpaar in Harderwijk

St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zet extra bedden neer om patiënten failliete ziekenhui­zen op te vangen

8 november Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk verwacht een toename in het aantal patiënten, nu de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen. Om de patiënten in Harderwijk op te kunnen vangen, zet het ziekenhuis extra bedden en personeel in.