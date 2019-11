Verdrinkingsnood op de Veluwe: komt de redder straks uit Heerde of Harderwijk?

,,Brandweerduiken is eigenlijk niet meer reddingsduiken. Want voordat je als team ter plaatse bent en in het water ligt, zijn de mensen al verdronken.” Met deze uitspraak joeg burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet vorige maand de lokale politiek in de gordijnen. Ondanks de kritiek, geeft de praktijk hem gelijk. ,,Het komt sporadisch voor dat we iemand uit het water halen en daarbij een leven redden”, reageert Diemer Kransen, directeur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).