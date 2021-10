Vergeten plek in Harderwijk wordt toplocatie aan de A28, bewoners verlost van vrachtwagens

Meevaller in Harderwijk: bijna 50 nieuwe woningen beschik­baar voor sociale verhuur

7 oktober Door de aankoop van De Hanzen, een gloednieuw wooncomplex aan Havenspoor in Harderwijk, heeft woningcorporatie Omnia Wonen onverwachts 47 extra woningen in bezit die al in november beschikbaar komen voor de sociale verhuur.