Verhalenbundel van oorlogskind Betty de Wit (88) uit Harderwijk is een succes

Haar verhalenbundel Wat vertel je me nou is zo’n succes dat de tweede druk al in de winkel ligt. Betty de Wit is er best trots op, vooral omdat ze, volgens eigen zeggen, als oorlogskind niet veel opleiding heeft gehad. ,,Ik mis toch een deel van de basisschool en daarmee basisvaardigheden. Dat kwam omdat er in de oorlog veel minder les werd gegeven.’’