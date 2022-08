Verkeer A28 tussen Nunspeet en Harderwijk muurvast door bermbrand

Man uit Harderwijk mishandelt 7 maanden oude zoontje en moet cel in

Een 34-jarige man uit Harderwijk is vandaag door de rechtbank in Zutphen tot zes jaar cel veroordeeld voor een poging tot doodslag op zijn eigen zoontje van zeven maanden. De man ontkent alle beschuldigingen. De rechtbank vindt echter dat er voldoende bewijs is dat de vader zijn kindje zó ernstig mishandeld heeft, dat het dood had kunnen zijn.

