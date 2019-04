Verkeer rijdt keien los in Kerkstraat Harderwijk

Maar het heeft niet geholpen. Ook bij de gemeente is bekend dat er weer keien losliggen. Probleem is volgens de gemeente dat er veel vrachtverkeer over deze weg rijdt. Door het wringen van de banden raken de stenen los.

Het probleem is mogelijk een onvoorzien gevolg van de veranderde verkeerssituatie in dit deel van de binnenstad. Voorheen reed een deel van het verkeer in dit gebied via de Vijhestraat naar de boulevard. De vernieuwde boulevard is niet meer toegankelijk vanuit de Vijhestraat. De rijrichting in de omliggende straten is omgedraaid waardoor er nu meer verkeer door de Kerkstraat moet.