Verkeer staat vast op snelweg A28 bij Harderwijk na ongeval: rechterrijstrook dicht

Op de snelweg zijn 3 auto’s op elkaar geklapt. Het is nog niet bekend of daarbij gewonden zijn gevallen. De gevolgen zijn voelbaar voor de rest van het verkeer op de weg in zuidelijke richting. Volgens de ANWB is één rijstrook afgesloten. Het gaat om de rechterrijstrook.

Wat de oorzaak van het ongeval is, is nog niet bekend. Het verkeer staat vast in de buurt van Harderwijk in zuidelijke richting. De ANWB adviseert om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.