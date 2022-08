Verkeerschaos is ‘afvoerputje’ van binnenstad Harderwijk: ‘Durven onze kinderen daar niet meer te laten spelen’

Perronlift Harderwijk wéér doelwit van vandalen: ‘Piet moest met veel pijn de trap afdalen’

Voor een echtpaar uit Harderwijk eindige een leuk dagje uit in mineur. Tot hun schrik ontdekten Henk Pol en Piet van Veen dat de perronlift op het treinstation wéér vernield is. Daardoor moest Piet, die slecht ter been is en in een rolstoel zit, met veel pijn en moeite de stationstrap afdalen. En dat terwijl de lift pas nét was gerepareerd.

18 augustus