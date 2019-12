Vermeende drugsdealer (24) uit Harderwijk blijft vastzitten

Reina en Manon knokken door na veroorde­ling: bewoner moet weten van zedendelin­quent in de wijk

20 december Reina van Loo en Manon van Nijenhoff uit Harderwijk strijden verder tegen de veroordeling door de politierechter in hun poging kinderen te beschermen tegen een zedendelinquent. Moeder en dochter gaan in beroep en beginnen een petitie. Inmiddels is er ook een crowdfundingactie opgezet om de boetes van te betalen. ,,Je hebt het recht het te weten als er iemand in je buurt rondloopt met een verleden als zedendelinquent.’’