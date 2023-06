Vernielde uitkijktoren in Harderwijks bos krijgt opvolger (nog wel even wachten op de stikstoftest)

Bewoners die illegaal recreatie­wo­ning bewonen, missen brief met dwangsom Zeewolde: eigen schuld zegt Raad van State

Een stel uit Zeewolde dat inmiddels van recreatiepark Horsterwold naar een huurwoning in Zeewolde is uitgeweken, is door de gemeente Zeewolde terecht aangeslagen voor 25.000 euro. Dit bepaalde de Raad van State woensdag in het hoger beroep van de Zeewoldenaar en zijn partner.