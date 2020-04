Verpleegkundige Theo Bakker (63) uit Harderwijk: ‘Een onwerkelijke wereld en het einde is nog niet in zicht’

Verpleegkundigen in verzorgingstehuizen worden bang , omdat steeds meer bewoners ziek worden of overlijden. Verpleegkundige Theo Bakker (63) uit Harderwijk is niet bang. ,,Maar ik ben dan ook geen 18 meer.’’ Een monoloog van een dappere broeder in roerige coronatijden.

Theo Bakker: ,,Ik ben ruim veertig jaar werkzaam in de zorg, de laatste jaren als nachtverpleegkundige voor WZU Veluwe in verschillende vestigingen. Na afgelopen weekeinde voelde ik behoefte om mijn verhaal te doen. Het is heftig, heftiger dan ik ooit heb meegemaakt. De dood is altijd al metgezel geweest in verpleegtehuizen, één, twee keer per week sterft er wel iemand. Nu echter vijf, zes keer.

Stervenden

,,Waar het een week of twee geleden nog kalm en rustig was, was het de afgelopen week in de nachtdienst hectisch en druk. Tientallen cliënten en bewoners van zorgcentra blijken besmet of hebben de verdenking besmet te zijn met het Covid-19 virus. Medewerkers en verzorgenden rennen af en aan om bel-oproepen te beantwoorden en mensen te verzorgen. Naast de ‘gewone’ bel-oproepen voor verschoning of hulp, komt daar nu de zorg voor ernstig zieken of stervenden bij.

,,Het valt op dat cliënten die rond 01.00 uur nog rustig in hun bed liggen, een paar uur later doodziek kunnen zijn, met koorts en ernstige benauwdheid. Er lijkt weinig kruid tegen gewassen. Met paracetamol wordt de koorts onderdrukt , maar antibiotica helpt niet tegen een virus. Als niets meer helpt, wordt zuurstof of morfine toegediend tegen benauwdheid. En een slaapmiddel om het lijden te verzachten.