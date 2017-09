Vertraging onder het aquaduct bij Harderwijk

Mozaïekmuur in Harderwijk onthuld, maar wie weet wat het voorstelt?

11 september Het kunstwerk was er altijd al en viel daardoor eigenlijk niet meer zo op, maar nu is de mozaïekmuur die in 1964 werd gemaakt aan de buitenkant de toen nieuwe gymnastiekzaal van de toenmalige Groen van Prinsterer mavo in Harderwijk, weer in vol ornaat te bekijken.