Vertraging op A28 tussen Elspeet en Harderwijk neemt af na ongeval en spoedreparatie aan vangrail

VIDEO Brand in aluminium­fa­briek in Harderwijk onder controle: ‘Was lastig te bestrijden’

30 augustus De brand in aluminiumfabriek Hydro in Harderwijk is onder controle. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is. ,,Dat zal dinsdag bij daglicht pas blijken’’, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.