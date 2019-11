Vertrekkend raadslid Gertien Koster: geen gemopper meer, maar wel zorgen in Harderwijk

Koster was betrokken bij de opkomst van de lokale politieke partijen in Harderwijk. Toch begon ze niet lokaal. Ze was al jaren lid van D66 toen ze voor deze partij in 1998 steunfractielid werd. Die partij ging samen met het wel lokale Progressief Harderwijk en dat werd Stadspartij Harderwijk. In 2006 werd ze raadslid. Die partij fuseerde daarna met Harderwijk Anders. In 2014 was ze lijsttrekker voor deze Stadspartij Harderwijk Anders. Het tegenwoordige Harderwijk Anders werd bij de verkiezingen in maart vorig jaar de grootste.