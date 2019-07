Vertrouwen kent geen grenzen in buddyproject RSG Harderwijk

Jonge statushouders en leeftijdsgenoten van het RSG in Harderwijk gaan samen langs een klimwand, over touwladders en tokkelend door het Klimbos. Het buddyplan voor integratie valt of staat met onderling vertrouwen.

Jente Flink (14) zit in de zogenoemde wereldklas 3 havo. Flink is met buddy Emmanuelle Woods (13) opgetrokken. Zij is geboren in Parijs en heeft de Amerikaanse nationaliteit. De communicatie verloopt prima. ,,We hebben elkaar wat vragen gesteld over hoe je droomhuis en verre toekomst eruit ziet, of je optimistisch of pessimistisch bent, of gelukkig bent.’’

Taal

Flink heeft zich verwonderd tijdens het project .,,De meesten hebben best veel meegemaakt, maar blijven nog steeds positief. Dat vind ik mooi om te zien. Ik dacht ook dat ze minder goed de taal zouden beheersen. Als je elkaar persoonlijk kent, raakt het je sneller, dan wanneer je alleen beelden van vluchtelingen ziet.’’

Shiyar Mustafa (15) zit in klas 3B van het Startcollege. Hij is half Koerd, half Syrisch. Hij heeft zijn maatje, Arnoud Compagner (14) uit havo 3, beter leren kennen door het buddyplan. ,,We gaan goed met elkaar om en vinden elkaar nog steeds aardig.’’ Compagner had verwacht dat de leerlingen uit andere landen geslotener zouden zijn, een vooroordeel. I,,k denk dat ik zelf iets socialer ben geworden.’’

Persoonlijke vragen

Irene Keizer, coördinator internationalisering op de RSG, merkt dat de buddy’s elkaar door persoonlijke vragen beter leren kennen. ,,Veel nieuwkomers durven niet in contact te komen met Nederlanders. Dit project is ideaal om over hun spreekangst heen te komen’’, ziet Ingrid Rietveld, mentor van leerlingen uit de internationale schakelklas.