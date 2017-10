Hoewel de schade die is aangericht door de brand aanzienlijk is, verwacht de Harderwijkse vishandelaar Dries van den Berg zijn zaak uiterlijk in de eerste week van november te kunnen heropenen.

Met een hoop kunst- en vliegwerk moet het winkelgedeelte van vishandel Dries van den Berg in november zijn hersteld. ,,We zetten alles op alles om dat voor elkaar te krijgen", zegt Van den Berg.

De brand die vorige week zondag woedde in het pand van Palingrokerij & Vishandel Dries van den Berg, aan de Burgemeester de Meesterstraat, had eigenlijk niet op een slechter moment kunnen komen. ,,Volgende maand wordt namelijk begonnen met de bouw van onze nieuwe zaak, aan de Stephensonstraat. We verwachten dat de werkzaamheden zo'n acht maanden in beslag nemen en dat we dan in mei of juni de boel officieel kunnen openen."

Dilemma

Een mooi vooruitzicht voor vader en zoon Dries en Peter van den Berg. Ze worden daardoor alleen wel voor een dilemma gesteld. Want hoeveel wil je investeren in een zaak die over een klein jaartje tegen de vlakte gaat? ,,Puur economisch gezien zou het verstandiger zijn om de winkel en rokerij aan de Burgemeester de Meesterstraat nu gewoon dicht te gooien en alle pijlen te richten op ons nieuwe onderkomen", zegt Dries van den Berg. ,,Dat willen we alleen niet. We kunnen dat gewoon niet maken richting onze vaste klanten. Daarom zetten we alles op alles om de winkel zo snel mogelijk te heropenen."

Paling

Het is nog wel even de vraag hoe ze de komende maanden paling gaan roken. ,,De zuiveringsinstallatie is verwoest door de brand'', zegt Peter van den Berg. ,,Daardoor zijn er twee mogelijkheden: of de gemeente knijpt een oogje dicht en geeft ons toestemming om te blijven roken zonder zuiveringsinstallatie. Of we zetten buiten naast de zaak vijf rookkasten neer." Tijdelijk geen paling roken, is volgens vader en zoon geen optie. ,,Zelfgerookte paling is de hoeksteen van ons bedrijf."