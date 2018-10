Via de Werkmarkt in Harderwijk direct aan de slag

Video Eenmaal, andermaal: Harders Plaza gaat onder de hamer

17:00 Uitgaanscentrum Harders Plaza is niet meer en de sloophamer staat al klaar om de hoek. Maar voor het zover is, gaat eerst de hele inventaris onder de hamer. De verslaggever van de Stentor mocht de pakweg 1200 kavels al even bekijken en wreef zich de ogen uit.