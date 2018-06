Visroken nog altijd onlosmakelijk verbonden met Harderwijkse Aaltjesdagen

Nog niet eens zo gek lang geleden leek het erop dat de Harderwijkse Aaltjesdagen op hun laatste benen liepen. Het meerdaagse evenement verkeerde in financieel zwaar weer. Sponsors liepen weg of leverden een meer bescheiden bijdrage, en ook de belangstelling van het publiek was tanende.

Vernieuwde boulevard

De vernieuwde boulevard is eind april geopend en dat lijkt een enorme aantrekkingskracht te hebben op dagjesmensen. Net als tijdens de Pinksterdagen, kun je deze zaterdag aan de waterkant over de koppen lopen. Op de boulevard wordt tijdens De Aaltjesdagen een braderie gehouden, terwijl er vanuit de haven vaartochtjes met de botter worden gehouden.

Veel aandacht gaat ook uit naar het visroken bij de molen. Want het lokale visserijfestival, die van oudsher de start vormt van het toeristenseizoen, is natuurlijk niet compleet zonder de bekende rooktonnen.

Shantykoren

Ook in de rest van de stad is er van alles te doen. Shantykoren treden op, in de Hortustuin zijn er kinderspelen en op de Markt is van tot 's avonds laat muziek. Op het Kerkplein is een Rommelmarkt en op het Strandeiland vormen watersporten de hoofdmoot.