Vliegende start voor Stad als Podium Harderwijk

Na 20 jaar kan Maarten uit Harderwijk eindelijk praten over Sarajevo: ‘Ik had dit veel eerder moeten doen’

22 juni Maarten van Panhuis was nog maar net 18 jaar oud toen hij door de kapotgeschoten straten van Sarajevo reed. Twee jaar later zag hij dakloze kinderen ploeteren in Kosovo. Bij thuiskomst vond de Harderwijker weinig waardering voor zijn inzet. Twintig jaar lang hield hij zijn mond. Tot nu. ,,Ik had dit veel eerder moeten doen.''