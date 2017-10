Volkszanger Koos Alberts verhuist naar luxe penthouse in Harderwijk

Indrukwekkende stille tocht voor gevangenen Kamp Amersfoort

11 oktober Zo'n 350 mensen hebben vanavond tijdens een indrukwekkende stille tocht in Amersfoort de deportatie herdacht van 1.441 gevangenen uit Kamp Amersfoort naar concentratiekampen in Duitsland, die plaats had op 11 oktober 1944. De meeste gevangenen keerden nooit meer terug.