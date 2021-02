Vondst drugslab in woning Harderwijk vooralsnog een vaag verhaal

Van schaatska­ter naar voorjaars­krie­bels: enorme weersom­slag heeft vooral een mentaal effect

15 februari Het ene moment vriezen je tenen eraf van de kou, een week later kun je in t-shirt in de tuin zitten. Met een blik op de weersverwachting zou het zo maar kunnen. Maar wat doet die enorme omslag met een mens? Kan het lijf dat aan? En hoe zit het met de weerstand? We vragen het de Harderwijkse huisarts Alja Sluiter.