Voor het eerst weer een huwelijk in (deels) gerestaureerd stadhuis Harderwijk

Het eerste huwelijk werd in deze zaal gesloten op 28 mei 1811, vertelde Anke van Luxemburg. Voor haar als ambtenaar van de burgerlijke stand was het huwelijk 1205 in twintig jaar en tegelijk haar laatste. Ze wees de aanwezigen ook op het prachtig gerestaureerde goudleerbehang, althans het deel op de wand van de schouw. Op de zijwanden zit nog tijdelijk een soort fotobehang van hoe het was. Dat is nog in bewerking.