Voor wie de lijsttrekkers in actie wil zien

In de aanloop naar de raadsverkiezingen op 21 maart worden overal in de regio lijsttrekkersdebatten gehouden.

De bibliotheek Noordwest-Veluwe organiseert twee debatten, in Harderwijk en in Ermelo. Een week voor de verkiezingen, op woensdag 14 maart, staan de Harderwijkse lijsttrekkers tegen over elkaar in de vergaderzaal van de gemeenteraad in het stadhuis.

De lijsttrekkers gaan onder leiding van Joost Hoebing in discussie over woningbouw, cultuur, het zwembad, de binnenstad en het Dolfinarium. Per onderwerp debatteren eerst twee partijen met elkaar, waarna de rest mee kan doen.

Toerisme

In Ermelo treffen de partijen elkaar op maandag 19 maart in De Dialoog. Daar gaat het onder andere om windmolens, toerisme, openstelling van de winkels, camera's in het uitgaansgebied en ouderenzorg.

In Putten werd afgelopen woensdag al gedebatteerd, op initiatief van de bedrijvenkring. De bedrijvenkring in Harderwijk houdt een lijsttrekkersdebat op woensdag 7 maart bij VVOG aan de Strokelweg. Op de website van de bedrijvenkring kunnen gespreksonderwerpen worden aangekruist als Lelystad Airport, bereikbaarheid en innovatie.

Ook in Zeewolde is de bedrijfskring betrokken bij het lijsttrekkersdebat, op donderdag 15 maart in The Lux aan het Raadhuisplein. Via de website Zeewoldekiest.nl kunnen mensen vragen insturen.

Diezelfde avond wordt in Nijkerk een debat gehouden in Hart van Holland. Hier gaan ondernemers in debat met de lokale politici.