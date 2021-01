Voorlopig met je jas aan in de klas op Veluwse scholen

Christelijk College Nassau Veluwe in Harderwijk heeft al een subsidieaanvraag ingediend voor het aanpassen van de school en is daarmee een van de eerste scholen op de Veluwe. De subsidieaanvraag is sinds 4 januari open. ,,We hebben 600.000 euro aangevraagd, het aanpassen van het monumentale deel van de school is duur, we schatten twee miljoen euro. Liefst beginnen we zo snel mogelijk, want een goede ventilatie is belangrijk,’’ zegt directeur Elly Bakker van CCNV.