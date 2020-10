Vraagtekens bij woningbouw in Hierdens buitengebied

video Vandalen (ver)branden kaarsje in katholieke kerk in Harderwijk

20 oktober Normaal is de katholieke Catharinakerk in Harderwijk altijd open. Juist in de huidige verwarrende tijden biedt de kerk bij het Mariabeeld een plek om even de stilte te zoeken of een kaarsje te branden. ,,Zo triest dat we juist nu de deur op slot moeten doen.’’