Vrachtwagen brandt uit op parkeerplaats naast A28

video Uit de kast komen en jezelf kunnen zijn op het eerste homofeest in Harderwijk

29 oktober In Harderwijk is zaterdag het eerste homofeest gehouden, onder de naam Village People. De organisatie had gemikt op tenminste vijftig mensen, maar uiteindelijk bezochten tweehonderd mensen het feest in de voormalige officiersmess op het Kranenburgterrein.