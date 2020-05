Vrachtwagen met pech vormt hindernis op A28: 14 kilometer bij Harderwijk

Harderwijk wil azc wel houden, maar liever kleiner

19 mei Het asielzoekerscentrum (azc) in Harderwijk is met zijn capaciteit van achthonderd bedden de komende jaren nog hard nodig om asielzoekers in Nederland onderdak te bieden. In de gemeenteraad gaan echter stemmen op om de opvang versneld ‘af te schalen’ naar vier- of vijfhonderd.